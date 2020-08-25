В РПЦ рассказали о новом главе Белорусской церкви

Новый глава Белорусской православной церкви епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин является коренным белорусом и пользуется серьезным авторитетом в стране. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

По его словам, новый глава Белорусского экзархата РПЦ — противник автокефальных настроений, которые «провоцируются» в республике по модели Украины.

Щипков также отметил, что епископ Вениамин является «человеком очень ясного и строгого канонического церковного сознания».

Ранее Синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла и освободил его от должности патриаршего экзарха всея Беларуси. На его пост назначили епископа Вениамина.

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