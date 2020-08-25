В минских акциях протестов участвуют около тысячи человек

В акциях протеста в Минске участвуют около тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие собираются на площади Независимости в столице, а именно возле костела, недалеко от памятника Ленину у здания Дома правительства.

Там пришедшие разместили портреты четырех человек, которые, согласно данным оппозиции, погибли в результате проходящих протестных акций.

К фотографиям несут цветы и белые ленточки.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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