Блог священника в TikTok одобрила епархия в Челябинске

Руководитель информационно-издательского отдела епархии в Челябинске Алексей Ермолюк выразил одобрение появившимся на платформах TikTok и YouTube каналам настоятеля храма Пантелеимона Целителя отца Владимира Панарина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ермолюк отметил, что настоятель поднимает интересные, злободневные вопросы, а также способствует открытию пути к воцерквлению.

Каналы Панарина, которые ведутся под ником PopBloger, насчитывают 24,6 и 27,8 тыс. подписчиков.

В своих выпусках священник поднимает темы коррупции, существования полтергейста, а также богатства русского народа.

«Молодой священник ощутил, что сейчас, когда люди столько времени проводят в соцсетях, это очень важно, что люди ценят возможность лично пообщаться, получить духовный совет», — добавил Ермолюк.

Кроме того, Панарин имеет странцу в Instagram, где принимает пожелания подписчиков по именам для молебна о здравии или об упокоении.