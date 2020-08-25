Володин не исключил провокацию Запада в сторону РФ в ситуации с Навальным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такой вывод можно сделать после заявлений немецкого канцлера Ангелы Меркель, а также представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Хорошо, что Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы так же, если бы это касалось любого другого гражданина РФ», — добавил Володин.

Он отметил, что провокация может проводиться как со стороны Германии, так и всего ЕС. Депутат подчеркнул, что инцидент с Навальным произошел после начала протестов в Белоруссии по итогам президентских выборов. Председатель Госдумы уточнил, что после этого началось давление на Россию из-за рубежа.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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