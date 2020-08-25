Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии

Синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Московской духовной академии (МДА) епископа Звенигородского Питирима. Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда на своей странице в Telegram.

Новым ректором назначен преосвященный епископ Скопинский и Шацкий Феодорит.

Отмечается, что новый глава МДА освобожден от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии.

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