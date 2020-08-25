Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
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Синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Московской духовной академии (МДА) епископа Звенигородского Питирима. Об этом сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда на своей странице в Telegram.
Новым ректором назначен преосвященный епископ Скопинский и Шацкий Феодорит.
Отмечается, что новый глава МДА освобожден от управления Скопинской епархией и от должности ректора Рязанской духовной семинарии.
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