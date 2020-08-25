В Европе обнаружили повторные случаи коронавируса
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В Европе выявлены два повторных случая заражения коронавирусом, передает NOS со ссылкой на вирусологов.
В Нидерландах второй раз заболел COVID-19 пожилой пациент с ослабленной иммунной системой.
В Бельгии повторно заразилась женщина из Левена, которая переболела коронавирусом три месяца назад. У нее болезнь протекала в мягкой форме, поэтому организм не выработал достаточное количество антител, считают вирусологи.
Ранее Глава Тывы Шолбан Кара-Оол сообщил о повторном заражении COVID-19.
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