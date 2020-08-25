Берлинская клиника не будет проводить пресс-конференцию о состоянии Навального

Немецкая клиника Charite, куда был перевезен Алексей Навальный, отменила пресс-конференцию, на которой планировалось обсуждение его состояния здоровья. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие было запланировано на вторник, 25 августа.

В пресс-службе также не дали объяснений по поводу отмены пресс-конференции.

«Она была предусмотрена, но не состоится», — цитирует Charite агентство.

Конференция с участием прессы была отменена еще утром до совершения рассылки представителям СМИ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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