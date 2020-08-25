Россиянка описала симптомы повторного заболевания COVID-19

Россиянка рассказала о симптомах, которые проявляются при повторном заболевании новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Женщина отметила, что впервые получила положительный результат анализов в апреле 2020 года. Она добавила, что тогда заболевание смогли выявить благодаря КТ, которая зафиксировала небольшое поражение легких. Россиянка уточнила, что болезнь протекала без осложнений.

По ее словам, повторно она заболела после командировки в Сочи. Женщина уточнила, что в течение нескольких дней у нее держалась высокая температура (+39), и она не понимала, что с ней происходит и где она находится. В тот же период девушка потеряла обоняние, чего не было в первый раз.

«Мне было очень плохо, как никогда...А через три дня все резко прекратилось, как будто я не болела», — заключила собеседница СМИ.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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