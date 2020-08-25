В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должен весить школьный рюкзак
Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как выбрать школьный рюкзак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что пустой рюкзак для младших классов должен весить не больше 700 грамм, для средней и старшей школы — не больше килограмма.
Ранец, в котором лежат учебники и пенал, не должен превышать по весу: 1,5 кг для учеников первого-второго классов, 2 кг — для третьих-четвертых классов, 2,5 кг — для пятых-шестых классов, 3,5 кг — для седьмых-восьмых классов и 4 кг — для девятых-одиннадцатых классов.
Роспотребнадзор также советует выбирать портфели из прочной ткани с водоотталкивающим покрытием и формоустойчивой спинкой, прилегающей к спине ребенка. Также на рюкзаке должны быть светоотражающие вставки.
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