Шестиклассники готовились к нападению на школу в Москве
Шестиклассников, обсуждавших нападение на московскую школу, поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.
«Ребята были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания», — рассказала она.
Предполагалась, что дети обсуждали нападение на учебное заведение из-за агрессии против в них в школе, однако эта информация не подтвердилась.
Правоохранители обратили внимание на деструктивное поведение учащихся еще в июне, работников учебного заведения поставили в известность.
Отмечается, что со школьниками и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты.
По мнению омбудсмена, шестиклассники вряд ли серьезно планировали совершить нападение. При этом одну из матерей оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники МВД задержали двух учеников шестого класса, которые разрабатывали в социальных сетях план вооруженной атаки на учебное заведение.
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