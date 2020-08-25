По факту природных пожаров около Анапы завели дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту возгорания лесной подстилки недалеко от Анапы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Дело было возбуждено по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

В региональной прокуратуре, в свою очередь, заявили, что ведомство организовало проверку после возгорания в лесном массиве в районе Малого Утриша вблизи Анапы.

Ранее сообщалось, что около тысячи туристов эвакуированы в Анапе из-за лесного пожара в заповеднике Утриш.

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