В Кремле надеются на предоставление от немецких врачей данных о состоянии Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что если у немецких врачей есть основания думать об отравлении блогера Алексея Навального, то они предоставят ее, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в Кремле не могут придерживаться никакой точки зрения о состоянии Навального, так как там не знают, было ли это отравлением или не было.

«Если у немецких врачей есть какие-то основания, для того, чтобы использовать такую версию в качестве доминирующей, наверное, какая-то информация будет предоставлена», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли предполагать в Кремле, что отравление блогера связано с его политическими взглядами.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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