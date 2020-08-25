В Кремле заявили, что российским гражданами в Белоруссии ничего не угрожает
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что часть сотрудников офиса «Яндекса» в Минске покинули город.
Представитель Кремля отметил, что Россия очень внимательно следит за безопасностью своих граждан и российского бизнеса в Белоруссии.
«Очень внимательно следим за ситуацией и мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничего не угрожает и не может угрожать в Белоруссии», — произнес Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
13 августа в офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски. Их захватили вооруженные люди, которые не предъявляли никаких требований. При этом СК Белоруссии и Департамент финрасследований республики опровергли проведение действий в офисе «Яндекса».
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