Песков назвал повод при котором будет организовано расследование случившегося с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если факт отравления блогера Алексея Навального каким-либо определенным веществом будет установлен, тогда это станет поводом для расследования.

По его словам, сначала нужно найти вещество и установить, что стало причиной этого состояния, чтобы для расследования был повод. На данный момент можно только сказать, что Навальный находится в коме.

«Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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