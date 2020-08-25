В Белоруссии составили еще 39 административных протокола и завели три дела после протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии составило 39 протоколов об административных нарушениях за участие в митингах 24 августа.

«Всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, было возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД.

При этом чрезвычайных происшествий во время протестов зафиксировано не было.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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