Прохожий выстрелил в бездомного, просящего деньги и сигареты

В Москве мужчина выстрелил в бездомного, выпрашивающего у него деньги и сигареты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, бездомный настойчиво просил деньги у прохожего и преследовал его.

Мужчина несколько раз пытался отмахнуться от попрошайки, однако тот не отходил от него. Тогда прохожий достал оружие и выстрелил в бездомного, после чего скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с огнестрельными ранениями и ушибами.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не извинились: москвич расстрелял дорожных рабочих

— На востоке Москвы задержан стрелявший из хулиганских побуждений мужчина

— В Москве участник свадебного кортежа открыл стрельбу из пистолета