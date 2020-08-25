Прохожий выстрелил в бездомного, просящего деньги и сигареты
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В Москве мужчина выстрелил в бездомного, выпрашивающего у него деньги и сигареты. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, бездомный настойчиво просил деньги у прохожего и преследовал его.
Мужчина несколько раз пытался отмахнуться от попрошайки, однако тот не отходил от него. Тогда прохожий достал оружие и выстрелил в бездомного, после чего скрылся.
Пострадавший был госпитализирован с огнестрельными ранениями и ушибами.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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