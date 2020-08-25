Врач прокомментировал предположения о причине госпитализации Навального

Домыслы, что Алексея Навального могли отравить, пока являются поспешными и бездоказательными. Об этом заявил ТАСС глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев.

Он считает, что многие пишут об отравлении Навального как о достоверно известном факте, однако это пока не так. «Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами», — добавил он.

Считается, что наличие у блогера снижения активности холинэстеразы якобы говорит «об отравлении ингибиторами холинэстеразы». Но Шигеев называет этот вывод поспешным, так как уровень снижения активности у Навального холинэстеразы неизвестен, а конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены.

«Кроме того, клиника возникновения и развития заболевания в конкретных условиях и обстоятельствах не соответствует картине, типичной для данного типа отравлений», — пояснил медик.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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