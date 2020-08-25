Минпросвещения отказалось переносить старт учебного года с 1 сентября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Там отметили, что учебный процесс начнется с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора и при полной защите здоровья учащихся и педагогов.

По словам представителя пресс-службы, разговоры о возможных переносах могут вызвать социальное напряжение, поэтому данные о начале учебного года 1 сентября уже доведены до преподавателей и родителей.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов выступил с предложением перенести начало учебного года на 1 октября.

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