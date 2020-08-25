Коронавирус выявили у 4 696 человек в России за сутки
За минувшие сутки было обнаружено еще 4 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни, передает оперативный штаб.
Прирост числа выздоровевших составил 6 652 человека. Число летальных случаев увеличилось на 120.
Всего на сегодняшний день в стране выявили 966 189 заболевших. Вылечились после заражения 779 747 пациентов, а скончались — 16 568 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Всего в мире число зараженных превышает 23 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Начало учебного года в России могут перенести на 1 октября
— В России провели более 34,8 млн тестов на коронавирус
— Московские врачи вылечили еще 1 155 человек с коронавирусом