Коронавирус выявили у 4 696 человек в России за сутки

За минувшие сутки было обнаружено еще 4 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни, передает оперативный штаб.

Прирост числа выздоровевших составил 6 652 человека. Число летальных случаев увеличилось на 120.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 966 189 заболевших. Вылечились после заражения 779 747 пациентов, а скончались — 16 568 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире число зараженных превышает 23 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.

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