Пропавший в тайге рыбак сам нашел выход из леса через 12 дней

Пропавший в Катангском районе Иркутской области рыбак самостоятельно нашел выход из тайги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Пропавшего разыскивали сотрудники полиции, спасатели и работники лесничества, однако поиски оказались безрезультатными.

«На двенадцатый день гражданин самостоятельно нашел выход из тайги. Как выяснилось, возвращаясь домой, он отклонился от нужного маршрута и ушел в другую сторону», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам рыбака, он все это время питался ягодами и грибами. Уберечься от хищников ему помогали две его собаки.

Об исчезновении мужчины полицейские узнали от его родственников. Они сообщили, что 12 августа мужчина ушел порыбачить из поселка Бур на реку, расположенную в 20 км от населенного пункта, и не вернулся.

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