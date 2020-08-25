Московские врачи вылечили еще 1 155 человек с коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице от коронавируса вылечились еще 1155 человек. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперштаба Москвы по коронавирусу.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов», — сказала она.

Всего от коронавируса вылечились 206 804 жителя столицы, уточнила вице-мэр.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 23 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.

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