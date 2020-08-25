В Москве оставят только один троллейбусный маршрут

В Москве останется только один троллейбусный маршрут, он свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГУП «Мосгортранс» Леонида Антонова.

«25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта — по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед», — рассказал он.

Антонов отметил, что в знак уважения к этому виду транспорта в Москве было решено оставить один маршрут навсегда – от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Обкатка маршрута планируется в сентябре, потом на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса.

По его словам, данный маршрут был выбран не случайно – в 1937 году на Новорязанской улице был открыт второй троллейбусный парк.

Кроме того, гендир отметил, то скоро в этом районе откроется Музей транспорта Москвы, где будут выставлены троллейбусы разных лет.

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