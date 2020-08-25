Ставший героем мема белорусский силовик объяснил происходящее на фото

Белорусский сотрудник внутренних войск, ставший героем известного снимка с акций протестов в Минске рассказал, что происходило в тот момент, когда его сфотографировали.

«У нас был один задержанный. У него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение. Нам потом уже передали: слава богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда. Его задержали — он находился в нашем транспорте», — заявил правоохранитель RT.

По его словам, он увидел скорую помощь поблизости и дал команду другим силовикам доставить туда пьяного мужчину.

Сотрудник МВД вспомнил, что пытался привести в чувство гражданина, который лежал на земле без сознания, а недалеко стоящие люди кричали: «Отпусти его!»

«Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь?», — добавил он.

В итоге мужчину доставили в карету скорой помощи, уточнил правоохранитель.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко в бронежилете: как прошел 15-й день протеста в Белоруссии

— В Белоруссии проходит очередная акция сторонников оппозиции

— Минская милиция провела задержания у Дома правительства Белоруссии