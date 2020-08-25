ООН: 120 млн человек могут потерять работу в туристической сфере

Около 120 млн работников в сфере туризма по всему миру могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса и связанными с ней ограничениями, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В секторе туризма работает каждый десятый человек на Земле, он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей», — сказал Гутерриш. Он добавил, что пандемия разоряет сферу туризма.

По его словам, особенно под угрозой находятся микро, малые и средние предприятия, где большую долю работников составляют женщины и молодежь.

По данным ООН, число туристов может сократиться от 58% до 78% в 2020 году, что приведет к сокращению расходов посетителей с $1,5 трлн в 2019 году до $310–570 млрд в 2020 году.

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