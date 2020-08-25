Во вторник в Москве ожидается до +26°С

Во вторник, 25 августа, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух прогреется до +24...26°С. Прогнозируется юго-западный и западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +14...16°С. Скорость ветра не изменится.

Атмосферное давление днем составит 747 мм, а ночью 745 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.

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