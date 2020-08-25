Под Новосибирском «заминировали» объекты ТЭК
Ряд объектов топливно-энергетического комплекса в Новосибирской области получили сообщения о минировании, которые оказались ложными. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональное правительство.
«В настоящее время частично проведенными проверочными мероприятиями на объектах признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на контроле губернатора области Андрея Травникова.
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