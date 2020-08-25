В Перу 13 человек скончались на подпольной дискотеке
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На подпольной дискотеке в Перу в давке погибли 13 человек, шестеро получили травмы. Об этом говорится в Twitter МВД страны.
Сообщается, что 22 августа полиция отправилась на вызов с целью задержать нарушителей ограничений, введенных из-за коронавируса. Всего там находилось около 120 человек.
Люди испугались прибывших полицейских и попытались скрыться, в результате образовалась давка. Отмечается, что среди пострадавших есть три сотрудника полиции.
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