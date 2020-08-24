Эксперт оценил заявление немецких врачей об интоксикации Навального
Омские врачи не могли не заметить у Алексея Навального симптомы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, о которых заявили в немецкой клинике Charite. Такую точку зрения высказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов в беседе с ТАСС.
По его словам, интоксикация этими веществами имеет очень «яркую клинику». У пациентов появляется бронхорея, возбуждение, потливость, узкие зрачки.
Молчанов отметил, что любой практикующий врач, тем более анестезиолог-реаниматолог, при подобных симптомах заподозрил бы отравление веществами группы ингибиторов холинэстеразы.
Он предположил, что обнаруженные немецкими медиками вещества в крови Навального являются следствием препаратов, которые применялись при транспортировке блогера в Германию.
Ранее немецкие врачи заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. При этом конкретное вещество пока выявить не удалось.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу.
Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
До этого в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.