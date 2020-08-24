Глава Тывы повторно заболел COVID-19

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол во второй раз заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы республики, во второй раз болезнь у него протекает по-другому. В частности, Кара-оол отмечает сильные головные боли.

Ранее Кара-оол был госпитализирован с коронавирусом нового типа 25 мая текущего года. 4 июля его выписали из больницы.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 23 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тысяч человек.

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