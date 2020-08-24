Один ребенок погиб и двое пострадали при обрушении плиты на конюшне под Владимиром

Девочка погибла, два мальчика пострадали в результате обрушения плиты на заброшенной конюшне во Владимирской области, где дети гуляли. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел около 14.00 мск 24 августа в Кольчугинском районе.

По данным следствия, под тяжестью строительных материалов 12-летняя девочка погибла на месте. Мальчиков 12 и 13 лет направили в местную центральную районную больницу.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают личность собственника заброшенного объекта.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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