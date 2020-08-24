Лукашенко: «терки на улицах» плохо влияют на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что уличные акции, начавшиеся после президентских выборов в стране, негативно влияют на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», — сказал глава государства, напомнив, что коронавирус никуда пока не ушел.

Пока Белоруссия остановилась на низком уровне заболеваемости, однако совсем низко данный показатель не падает. «Понятно, почему это происходит», — заключил Лукашенко.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 70 468.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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