Число жертв терактов на юге Филиппин выросло до 13, пострадавших — до 76

Жертвами двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин, по последним данным, стали 13 человек, пострадали 76 человек, передает издание Rappler.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 40 раненых.

В числе 13 погибших семь солдат. Среди раненых девять полицейских, 19 военнослужащих и 48 мирных жителей.

Около полудня 24 августа на городской площади рядом с армейским грузовиком взорвался заминированный мотоцикл. Второй взрыв произошел через час в 70 м от места первого происшествия. Погибшие солдаты помогали местным властям в координации борьбы с пандемией коронавируса.

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