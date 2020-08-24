Лукашенко потребовал увольнять поддерживающих протесты учителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил увольнять учителей, выходящих на протестные митинги. Об этом сообщает «БелТа».

Глава государства попросил министра образования Игоря Карпенко «защитить учителей» от нападок. Он добавил, что правительство уже начало это активно этим заниматься, «очень жестко пресекая всякие наезды» на педагогов и врачей.

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что в республике государственное образование, государственные школы и государственная идеология.

По мнению белорусского лидера, те, кто солидарен с такой позицией, могут работать в сфере образования.

«Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — заключил он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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