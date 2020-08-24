Власти Москвы не планируют продавать записи с камер видеонаблюдения

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ) заявили, что власти не планируют продавать записи с городских камер наблюдения в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация о том, что ДИТ Москвы планирует продавать записи с камер городской системы видеонаблюдения, не соответствует действительности. Доступ к записям с камер на коммерческой основе не предоставляется и предоставляться не планируется», — рассказали в ДИТ.

Там добавили, что записи с камер представляют собой только изображения и не содержат персональных данных граждан, а доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что мэрия Москвы может продавать записи с камер видеонаблюдения.

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