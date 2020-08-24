В Москве от коронавируса вылечились еще 863 человека

В Москве от коронавируса вылечились еще 863 пациента. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 863 пациента», — сказала она.

Всего в столице врачи вылечили 205 649 человек с коронавирусом.

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