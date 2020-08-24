На Филиппинах произошло два взрыва

Два взрыва с разницей в один час произошли на юге Филиппин, передает CNN Philippines.

По данным телеканала, взрывы произошли в городе Холо провинции Сулу. Первый произошел в 11.53 по местному времени (06.53 по мск), второй — в 13.00 (08.00 по мск).

Как минимум один из них был в торговом центре Paradise Food Shop.

Телеканал сообщает о пострадавших, но их число пока не приводит.

В настоящее время места происшествия обследуют сотрудники сил безопасности.