В России провели больше 34,6 млн тестов на COVID-19
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В России провели больше 34,6 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За сутки было сделано 247 тысяч лабораторных исследований.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 217 739 человек.
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