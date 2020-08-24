В России провели больше 34,6 млн тестов на COVID-19

В России провели больше 34,6 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За сутки было сделано 247 тысяч лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 217 739 человек.

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