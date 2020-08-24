Медведь атаковал группу охотников на Чукотке

На Чукотке на группу морских охотников напал бурый медведь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель территориально-соседской общины «Дауркин» Станислав Таеном отметил, что инцидент произошел, когда добывшие моржа охотники разделывали его тушу на берегу.

Он уточнил, что из-за скал охотники не заметили приближения двух бурых медведей.

По его словам, в результате пострадал один мужчина, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Медведь был застрелен.

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