Медведь атаковал группу охотников на Чукотке
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На Чукотке на группу морских охотников напал бурый медведь. Об этом сообщает РИА «Новости».
Председатель территориально-соседской общины «Дауркин» Станислав Таеном отметил, что инцидент произошел, когда добывшие моржа охотники разделывали его тушу на берегу.
Он уточнил, что из-за скал охотники не заметили приближения двух бурых медведей.
По его словам, в результате пострадал один мужчина, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Медведь был застрелен.
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