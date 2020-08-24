Израильский министр получила положительный анализ на COVID-19
Глава министерства алии (репатриации) и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете получила положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета Maariv.
Издание рассказало, что глава ведомства почувствовала недомогание в пятницу, 21 августа, а на следующий день решила сдать соответствующие анализы.
После этого депутат Мики Леви в рамках заседания финансовой комиссии кнессета обратилась к нескольким коллегам, которые недавно контактировали с Тамено-Шете, покинуть совещание.
На данный момент идет рассмотрение вопроса об изоляции всех членов ведомства в связи с заражением министра.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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