СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске

Воскресная акция протеста в Минске началась в районе 14.00 у Дома правительства на площади Независимости. По различным оценкам СМИ там собралось от 150 тыс. до 250 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Примерно такое же количество людей было и на акции протеста в прошлое воскресенье, 16 августа, у стелы «Минск — город-герой».

Уточняется, что многотысячная акция завершилась без конфликтов и задержаний.

После нескольких часов большая часть митингующих направилась в район стелы, остальные — в сторону площади Победы. Стела была обнесена колючей проволокой, возле нее развернулись армейские подразделения. Далее часть демонстрантов выдвинулась в сторону Дворца независимости — рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Силовики перекрыли данный район. Протестующие остановились в нескольких десятках метров от них и скандировали «Уходи» и «Уволен».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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