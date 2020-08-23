Кошка спасла спящих хозяев во время пожара в Биробиджане

Кошка спасла спящих хозяев во время пожара в деревянном доме в Биробиджане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

В 1.52 по местному времени спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Заречье Биробиджана.

«Женщина проснулась, оттого что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Выпустив животное, она увидела горящую веранду, разбудила спящих сыновей и выбежала на улицу. Мужчины в свою очередь вызвали пожарных», — рассказали в спасательном ведомстве.

В результате возгорания сгорели веранда и крыша дома, никто не пострадал.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины пожара и ущерб, нанесенный пламенем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Татарстане кошку-наркокурьера сдали в приют

— Японская полиция наградила кошку за спасение человека