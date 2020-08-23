Кошка спасла спящих хозяев во время пожара в Биробиджане
Кошка спасла спящих хозяев во время пожара в деревянном доме в Биробиджане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
В 1.52 по местному времени спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Заречье Биробиджана.
«Женщина проснулась, оттого что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Выпустив животное, она увидела горящую веранду, разбудила спящих сыновей и выбежала на улицу. Мужчины в свою очередь вызвали пожарных», — рассказали в спасательном ведомстве.
В результате возгорания сгорели веранда и крыша дома, никто не пострадал.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины пожара и ущерб, нанесенный пламенем.
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