Синоптик рассказал, сколько в Москве еще продержится теплая погода

В Москве лето продлится еще как минимум на две недели. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Мы думали, что у нас последние теплые выходные дни. Ничего подобного. Лето вообще не собирается сдаваться», — рассказал он.

По его словам, к следующим выходным будет от +19 до +28°С днем, а в понедельник, 31 августа, температура может достигнуть +29°С.

Синоптик отметил, что это аномально высокий показатель для этого времени года.

Тишковец уточнил, что с вечера 1 сентября вместе с дождями произойдет короткое ухудшение погоды, однако осень за этим не последует.

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