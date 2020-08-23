В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет похолодание
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в середине следующей недели температура воздуха в Москве понизится на 3-4°C, передает ТАСС.
Он отметил, что погода при этом будет облачной.
«В среду понижение температуры на 3-4 градуса» — сказал Вильфанд.
По его словам, температурный фон в столице будет в диапазоне 19-22°C, около климатической нормы.
Кроме того, синоптик спрогнозировал возвращение теплых ночей.
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