Храм ВС в Подмосковье подсветили триколором
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Главный храм ВС России подсветили цветами российского флага. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Это было сделано в честь Дня государственного флага, который празднуется 22 августа.
СМИ уточняет, что стены храма, который находится в Кубинке, подсветили в 20.30 мск.
День государственного флага традиционно отмечается с 1994 года.
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