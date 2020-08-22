Храм ВС в Подмосковье подсветили триколором

Главный храм ВС России подсветили цветами российского флага. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Это было сделано в честь Дня государственного флага, который празднуется 22 августа.

СМИ уточняет, что стены храма, который находится в Кубинке, подсветили в 20.30 мск.

День государственного флага традиционно отмечается с 1994 года.

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