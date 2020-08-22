В Южном Судане при крушении самолета погибли не менее 17 человек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
По меньшей мере 17 человек погибли при крушении грузового самолета South West Aviation в Южном Судане, передает агентство Синьхуа.
Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета из аэропорта Джубы. Он направлялся из столицы в населенные пункты Вау и Авейль.
Очевидец крушения Джозеф Майома рассказал, что в числе погибших — два члена экипажа. Один человек выжил, он был госпитализирован.
Что стало причиной катастрофы, пока не уточняется.