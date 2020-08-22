В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей

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В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за формирования смерчей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, существует опасность формирования смерчей над Черным морем на участке Магри — Веселое.

Предупреждение объявлено с 22 по 23 августа.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять меры предосторожности.

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