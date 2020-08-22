Лукашенко дал силовикам два дня на наведение порядка в стране

Белорусский президент Александр Лукашенко дал поручение силовым структурам выявить зачинщиков беспорядков в стране и в течение двух суток стабилизировать ситуацию в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Я только что сказал: суббота, воскресенье — на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью», — заявил глава государства в ходе выступления в Гродно на митинге своих сторонников.

По словам Лукашенко, у властей имеются полные списки всех «подстрекателей и провокаторов».

Он также с сожалением отметил, что для обеспечения порядка в стране солдаты вынуждены находиться на улицах городов вместо того, чтобы защищать границы республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения повторных выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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