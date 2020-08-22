Омские врачи предложили помощь немецкой клинике в лечении Навального

Врачи омской больницы, в которой находился Алексей Навальный до транспортировки в Германию, предложили помощь немецкой клинике Charité в его лечении. Об этом сообщает министерство здравоохранения Омской области.

«Врачи БСМП-1, которые лечили Алексея Навального, готовы оказать любое взаимодействие, как родственникам, так и врачам зарубежной клиники, и предоставить любую информации или оказать помощь», – указано в сообщении.

Омские специалисты обладают результатами всех проведенных пациенту анализов и обследований, они готовы предоставить необходимую информацию немецким коллегам при согласии родственников Навального, отмечает минздрав. Кроме того, врачи готовы и к дальнейшим взаимодействиям с медиками клиники Charité в целях лечения Навального.

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