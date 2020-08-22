В Минздраве рассказали о лечении и анализах Навального

Врачи омской больницы, в которой проходил лечение Алексей Навальный до транспортировки в Германию, готовы оказать немецким коллегам помощь, сообщает министерство здравоохранения Омской области.

Во время нахождения Навального в омской БСМП-1 были сделаны необходимые анализы, результаты которых показали наличие в моче пациента кофеина и алкоголя, указано в сообщении. При этом таких отравляющих веществ, как оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды обнаружено не было.

При этом врачам удалось подобрать лечение, позволившее стабилизировать состояние пациента и добиться умеренной положительной динамики, отмечает минздрав.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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