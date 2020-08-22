У Комаровского рынка в Минске выстроилась цепь женщин в белом

На Комаровском рынке в Минске выстроилась цепь женщин в белом. Об этом сообщает ТАСС.

На месте акции несколько десятков участниц. Они выступают против насилия при разрешении кризиса в Белоруссии.

Женщины пришли преимущественно в белых одеждах, некоторые из них с бело-красно-белыми флагами и цветами. Милиция не препятствует проведению акции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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